LPI-J: Pressebericht

Der Fahrer eines LKW kollidierte in einer Linkskurve in Bad Sulza, C.-Denhardt-Straße mit einem entgegenkommenden PKW VW und verursachte einen Sachschaden von über 3.000 Euro.

Wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort muss sich eine Hyundai-Fahrerin verantworten. Sie beschädigte beim Einparken in Apolda, Stobraer Straße einen geparkten BMW, parkte daraufhin ihr Fahrzeug nochmal um und verließ die Unfallstelle, welches eine Zeugin beobachtete und der Polizei meldete.

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am 10.02.2020 zwischen 06:30 und 21:15 Uhr einen PKW Renault Megane, welcher in Apolda, R.-Breitscheid-Straße geparkt war und verursachte an diesem einen Sachschaden von ca. 500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am gestrigen Tag in Mattstedt wurden 42 Überschreitungen festgestellt. Der Schnellste wurde bei erlaubten 70 km/h mit 99 km/h gemessen.

