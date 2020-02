Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vandalismus in Gartensiedlung

Rothenstein (ots)

In Rothenstein haben Unbekannte in einer Gartensiedlung ihr Unwesen getrieben. Bei mehreren Gärten wurden die Türen eingetreten oder aufgehebelt. Die Gartenhäuser wurden komplett durchwühlt. Teilweise wurden Gegenstände aus den Lauben in den Gärten verstreut. Ob etwas entwendet wurde, kann derzeit nicht gesagt werden.

