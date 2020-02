Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zuckerschock hinterm Steuer

Hermsdorf (ots)

Zu einem Unfall mit einer schwerverletzten Person kam es gestern gegen 11:00 Uhr in Hermsdorf. Ein 69-jähriger Suzuki-Fahrer kam von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Der Mann fuhr in Richtung Kreutzstraße, als er vermutlich einen Zuckerschock erlitt und die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Fahrzeugführer wurde, nach der Bergung aus seinem Pkw, mit Schmerzen im Rücken in ein Klinikum gebracht. An dem Suzuki entstand Totalschaden, dieser musste mittels Abschleppdienst vom Unfallort geborgen werden.

