LPI-J: Neues aus Weimar

Weimar (ots)

Pressebericht der PI Weimar vom 11.02.2020

Verkehrsunfallgeschehen

Am 10.02.2020 gegen 18:50 Uhr fuhr eine 46-jährige Citroenfahrerin aus Berlstedt mit ihren PKW die Ettersburger Straße, aus Richtung Ettersburgkommend, in Richtung Weimar. Ca. 200 Meter hinter dem Obelisken querte plötzlich ein Wildschwein von links die Fahrbahn. Trotz Einleitung einersofortigen Gefahrenbremsung konnte ein Zusammenstoß mit dem Wild nicht verhindert werden. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 1500,-Euro.Das Wildschwein befand sich beim Eintreffen der Beamten nicht mehr an der Unfallstelle. Personen wurden nicht verletzt.

Zwischen Lohma und Blankenhain querte ein Reh gegen 03:30 Uhr die Fahrbahn, hierbei kam es zum Zusammenstoß. Der 56-jährige Fiatfahrer aus Gera blieb unverletzt, am Fahrzeug entstand ein geringer Sachschaden. Das Reh ist am Unfallort verendet und lag auf der Fahrbahn. Der zuständige Jagdpächter wurde verständigt.

Sturm "Sabine"

Am 10.02.2020 wurde durch den Sturm ein Wohnhaus in der SchopenhauerStraße / Brehmestraße ein großer Teil eines Daches herunter gerissen und hat dabei ein Nachbargebäude stark beschädigt. Die herbeigerufene Feuerwehr kümmerte sich um die Absicherung. Die Gebäudeverantwortlichen bzw. Hauseigentümer wurden informiert.

Im Stadtgebiet von Weimar wurden nur mehrere umgefallene Straßenschilder festgestellt, hier kümmerte sich das Ordnungsamt / Straßenverkehrsbehördeum die Sicherstellung. Bisher sind keine weiteren Schäden bekanntgeworden.

Moped Diebstahl

Am 10.02.2020 wurde in Bad Berka ein Moped Simson S 51 vom verschlossenen Grundstück entwendet. Die Täter kletterten über das Hoftor und öffneten das Tor von innen. Das Moped wurde auf unbekannte Weise abtransportiert. Das Moped hatte einen Wert von ca. 1000,- Euro.

Seitenscheibe eingeschlagen

Am 10.02.2020 gegen 12:50 Uhr wurde auf dem Ilmradweg zwischen Buchfart und Oettern ein PKW Opel abgestellt. Der Eigentümer des PKW ging ca. 30 Minuten spazieren. Als er zurückkam war die Seitenscheibe der Fahrertür eingeschlagen und das komplette Fahrzeug durchwühlt, laut Aussage vom Eigentümer wurde nichts entwendet. Der entstandene Schaden am PKW wurde auf 250,- Euro geschätzt. Zum Täter gibt es keine Hinweise.

