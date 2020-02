Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Neues aus Weimar

Bild-Infos

Download

Weimar (ots)

Pressebericht der PI Weimar vom 09.-10.02.2020

Verstoß gegen das Tierkörperbeseitigungsgesetz

Am 09.02.2020 gegen 10:50 Uhr wurde auf der Betonstraße Nähe Ortseingang Utzberg aus Richtung B 7 kommend ein blauer Müllsack mit Tierkadavern aufgefunden. Der zuständige Amtstierarzt wurde verständigtund kümmert sich um die Beseitigung der Tierkadaver. Hinweise zum Tätergibt es nicht.

Einbruch in Lagerhalle

Am 09.02.2020 gegen 20:30 Uhr wurde durch ein Mitarbeiter vom Sicherheitsdienst der Einbruch in einer Lagerhalle, am Adelsberg in Blankenhain, festgestellt. Hier drangen die Täter durch eine nichtverschlossene Eingangstür ein und machten sich an mehreren Kaffee- und Snackautomaten zu schaffen. Alle Automaten wurden aufgebrochen und die Geldkassetten entwendet. Zur Schadenshöhe Höhe und Beute kann bisher nichts gesagt werden.

Verkehrsunfallgeschehen

Gegen Parkendes Auto gefahrenAm 09.02.2020 gegen 11:40 Uhr fuhr eine 81-jährige Audifahrerin aus Weimar von der Carl-August-Allee aus Richtung Carl-von-Ossietzky-Straße kommend in Richtung August-Baudert-Platz. Auf Grund von Unaufmerksamkeit kam die Audi Fahrerin nach rechts von ihrer Fahrspur abund stieß gegen das Heck eines geparkten Pkw Opel Corsa. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Personen wurden nicht verletzt.

Riskantes Überholmanöver

Am 09.02.2020 gegen 12:20 Uhr fuhr ein 43-jähriger Skodafahrer und ein 59-jähriger Fordfahrer aus Richtung Erfurt kommend in Richtung Klettbach.Kurz nach der Autobahnabfahrt blinkte der Skodafahrer rechts und begann bereits mit seinem Abbiegevorgang, zog dann jedoch wieder schlagartig nach links. Der dahinter fahrende Fordfahrer, welcher bereits zum Überholenangesetzt hatte, musste stark nach links ausweichen, dabei fuhr er um eine Kollision zu vermeiden in den Straßengraben. Im Anschluss kam eszwischen den Beiden zu einer verbalen Auseinandersetzung. Der Skodafahrer hinterließ keine Personalien und fuhr davon. Die Polizei führte Ermittlungen an der Wohnanschrift des Skodafahrers zu seiner Verkehrsunfallflucht. Der Ford, welcher im Straßengraben landete, musste abgeschleppt werden. Sachschaden am Ford ca. 5000,- Euro, Personenwurden nicht verletzt.

Unfall zwischen Pkw und Radfahrer

Am 09.02.2020 gegen 15:00 Uhr ereignete sich in der Kromsdorfer Straße, Höhe Ausfahrt Burger King, ein Unfall zwischen einem 24-jährigen Fahrradfahrer und einem 23-jährigen PKW Fahrer. Der Radfahrer kam aus Richtung Kromsdorf und querte die Ein-und Ausfahrt zum Burger King, hier missachtete der 24-Jährige PKW Fahrer die Vorfahrt und es kam zum Zusammenstoß Beider. Der Radfahrer verletzte sich beim Sturz und wurde durch den herbeigerufenen Rettungswagen ins Klinikum Weimar verbracht.

Sturm "Sabine"

In der Nacht vom Sonntag zum Montag wurden mehrere Bäume im Stadt -und Landkreis durch den Sturm "Sabine" umgeworfen bzw. entwurzelt. Es kam zu folgenden Straßensperrungen: -zwischen München und Tonndorf -zwischen Bad Berka und München sowie zwischen Nohra und dem Kreisverkehr Gutendorf. Die Feuerwehr Bad Berka kümmerte sich um die Beseitigung der Gefahrenstellen.

Ein etwas anderes Ferienangebot

Ein etwas anderes Ferienangebot für junge Leute, die kurz vor ihrer Jugendweihe stehen, unterbreitete die Polizeiinspektion am Montag im Rahmen eines Jugendpräventionstages in ihrer Dienststelle am Kirschberg 1. An unterschiedlichen Stationen vermittelten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte Dinge aus dem dienstlichen Alltag, welche das Interesse der jungen Menschen wecken sollte. So wurden die neuesten Methoden der Spurensicherung oder die audiovisuelle Vernehmung präsentiert und der althergebrachten Variante mit schwarzgefärbten Fingerspitzen gegenüber gestellt. Die neu in den Dienst gestellten Funkstreifenwagen konnten bestaunt werden, genauso wie die Gewahrsamsräume oder der Bereich des Diensthabenden, von dem aus die Einsatzkräfte vor Ort rund um die Uhr koordiniert werden. Die Teilnehmer interessierten sich natürlich auch für die unterschiedlichen Entwicklungsmöglichkeiten im Polizeiberuf, welche in einer kurzen Präsentation vorgestellt wurden. Ganz zum Schluss erhielten dann alle noch die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten im Umgang mit kritischen Situationen in einem verhaltensorientiertem Training unter Anwendung von einfachen Zweikampftechniken und entsprechendem Körperschutz auf die Probe zu stellen. Der Jugendpräventionstag ist einer von zwei Veranstaltungsangeboten der Polizei Weimar im Jahr 2020 für junge Leute, die Interesse am Polizeiberuf haben und sich über die unterschiedlichen Möglichkeiten dieses Berufsbildesinformieren möchten. Die nächste Veranstaltung ist am 06. April 2020 geplant.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell