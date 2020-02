Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Frisörsalon

Hermsdorf (ots)

Unbekannte Täter brachen in Hermsdorf in ein Frisörgeschäft ein, dies wurde gestern Abend der Polizei mitgeteilt. Der oder die Täter verschafften sich Zugang über die Haupteingangstür und begaben sich zielgerichtet zum Büro. Hier brachen sie einen Tresor auf und entwendeten die Tageseinnahmen plus Trinkgeld der Angestellten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

