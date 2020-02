Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Automat gesprengt

Stadtroda (ots)

In der vergangenen Nacht wurde in Stadtroda ein Zigarettenautomat gesprengt. Zeugen konnten einen deutlichen Knall aus dem Bereich Goetheweg wahrnehmen. Der oder die Täter führten gegen 02:30 Uhr die Detonation, mittels eines bisher unbekannten Sprengmittels, herbei. Einzelteile des Automaten, der Zigaretten und eine geringe Menge an Bargeld lagen auf der Straße verstreut und wurden sichergestellt. Was die Täter erbeuten konnten und auf welche Summe sich der Sachschaden beläuft ist derzeit noch unbekannt.

