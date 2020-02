Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht

Apolda (ots)

Zwischen dem 08. und 09.02.2020 beschädigten Unbekannte zwei Verkehrsschilder in Apolda, Moskauer Straße/Budapester Straße.

Am 09.02.2020 zwischen 01:00 Uhr und 10:05 Uhr wurde die Fahrerscheibe an einem in Apolda, Dr.-Külz-Straße geparkten PKW VW eingeschlagen und ein Portmonee mit Bargeld entwendet.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

