LPI-J: Öffentlichkeitsfahndung

Aufruf zur Öffentlichkeitsfahndung! Vermisstensachverhalt

Vermisst wird seit dem 09.02.20 um 11:30 Uhr der Karaliev, Ivan. Herr Karaliev verließ das Universitätsklinikum in Jena, Am Klinikum 1, zu o.g. Zeitpunkt in unbekannte Richtung.

Herr Karaliev ist 59 Jahre alt und kann wie folgt beschrieben werden:

- sehr schlanke Gestalt, - schwarze, graumelierte Haare, - dünner, grauer Bart

Bekleidung:

- schwarzer Jogginganzug - schwarze Sportschuhe

Hinweis: Herr Karaliev leidet an einer neurologischen Erkrankung, weshalb er orientierungslos ist und bei Nichtbehandlung, nach Aussage des behandelnden Arztes, durchaus Lebensgefahr besteht. Herr Karaliev ist bulgarischer Staatsangehöriger und spricht grundsätzlich nur bulgarisch und gebrochen deutsch.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Jena unter der 03641-810 oder an jede andere Polizeidienststelle.

