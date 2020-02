Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation 07.-09.02.2020

Jena (ots)

Wohnungsbrand mit schwer verletzter Person

Am Samstagmorgen kam es in der Jenaer Bachstraße zum Brand einer Wohnung im 3. OG eines Mehrfamilienhauses. Aus bisher unbekannter Ursache geriet die Wohnung, vermutlich ausgehend von der Küche, des 42-jährigen Bewohners in Brand. Dieser konnte seine Wohnung aufgrund des Feuers nicht mehr selbstständig verlassen und musste von der Feuerwehr aus dieser gerettet werden. Er wurde in der Folge mit schweren Verletzungen in eine Spezialklinik nach Halle geflogen.

Zahlreiche Graffitis im Bereich Jena-Ost

In der Nacht vom Freitag zum Sonntag wurden durch unbekannte Täter zahlreiche Graffitis mit politisch links gerichteten Inhalten an Garagen, Hauswänden, Verkehrsschildern etc. im Bereich Jena-Ost angebracht. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Jena unter der Telefonnummer 03641-810 entgegen.

Pkw Diebstahl

Unbekannte Täter entwendeten zwischen dem 30.01.2020 und dem 09.02.2020 einen auf einer öffentlichen Parkfläche abgestellten weißen Pkw Renault Megane im Wert von ca. 16.000 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Jena unter der Telefonnummer 03641-810 entgegen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, den 07.02.2020 wurde ein polizeibekannter 30-Jähriger aus Jena, welcher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, erneut fahrender weise mit seinem Pkw BMW festgestellt. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der Mann außerdem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Aufgrund der wiederkehrenden Straftatenbegehung durch den Mann wurde sein Fahrzeug, in Absprache mit dem Ermittlungsrichter, beschlagnahmt. Es wurden außerdem Anzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel gefertigt.

