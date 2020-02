Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda (ots)

Ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag in Rannstedt, B87, Höhe Abzweig Ködderitzsch. Hier fuhr eine 36-jährige Renaultfahrerin ihren Vorgänger auf. Verletzt wurde zum Glück niemand.

In den frühen Freitagmorgenstunden ereignete zwischen den Ortslagen Oberroßla und Rödigsdorf auf der B87 ein Verkehrsunfall. Hier setzt ein Fahrer mit seinem Pkw Renault zum Überholen an und übersah dabei, ein bereits im Überholvorgang befindlichen Pkw Nissan. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 2000 Euro.

Ein Sachschaden von ca. 8000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag in Apolda, Erfurter Straße / An der Goethebrücke. Hier beachtete ein Pkw VW nicht die Vorfahrt beim Abbiegen und kollidierte mit einem anderen Pkw VW. Verletzt wurde niemand, beide Fahrzeuge waren jedoch nicht mehr fahrbereit.

Am Samstag in den Abendstunden entstand bei einem Verkehrsunfall erheblicher Sachschaden. Hier schätzte eine Pkw Chryslerfahrerin, die Größe einer Parklücke und die Größe ihres Fahrzeuges falsch ein und kollidierte mit zwei bereits parkenden Fahrzeugen. Sachschaden von insgesamt ca. 10.0000 entstand dadurch.

Im Tatzeitraum 06.02.2020, 16:30 Uhr - 07.02.2020, 06:30 Uhr beschädigten Unbekannte auf dem Parkplatz Bismarkturm - Werner-Seelenbinder-Straße einen Pkw Audi, welcher bereits abgemeldet war, jedoch verkauft werden sollte. Der Sachschaden muss erst noch durch eine Werkstatt ermittelt werden. Am gleichen Tatort wurde ein weiterer Pkw Audi am Kühler, durch mehrere Einstiche beschädigt. Hier beträgt der Sachschaden etwa 2000 Euro. Im Tatzeitraum 31.01.2020 - 07.02.2020 suchten hier Unbekannte den Tatort auf.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell