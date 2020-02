Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fernseher raus getragen

Stadtroda (ots)

In Stadtroda sind unbekannte Täter in eine Wohnung am Brauhausplatz eingedrungen und haben einen Fernseher samt Kabeln mitgenommen. Durch einfaches Aufdrücken der Wohnungstür verschafften sie sich Zugang und gelangten so an ihre Beute. Ob noch andere Sachen gestohlen wurden, ist bisher noch nicht bekannt. Die Tatzeit wird auf den 04. - 06.02.2020 geschätzt.

