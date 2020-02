Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fensterscheibe eingeworfen

Jena (ots)

In Maua wurde an einer Gaststätte eine Fensterscheibe beschädigt, dies wurde gestern Morgen der Polizei Jena gemeldet. Unbekannte Täter haben die Scheibe zum Saal eingeworfen und dadurch Sachschaden in Höhe von 300 Euro verursacht. Anschließend verschwanden sie unerkannt vom Tatort.Die Inhaberin des Lokals vermutet als Tatzeitraum die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641-81 1504

E-Mail: Pressestelle.LPIJena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell