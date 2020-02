Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei Fahrradfahrer stürzten

Jena (ots)

Gestern Morgen, gegen 06:30 Uhr, kam es in der Göschwitzer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Die in entgegengesetzter Richtung radelnden Männer kollidierten auf der Brücke Höhe Prüssingstraße miteinander und stürzten. Hierbei verletzten Sie sich an Hand und Schulter. Beide beteiligten Fahrradfahrer kamen ins Klinikum zur weiteren Behandlung.

