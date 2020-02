Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presseinformation der PI Weimar vom 07.02.2020

Weimar (ots)

Radfahrer gestürzt

Ein 53-jähriger Mann aus Erfurt fuhr gestern Morgen mit seinem Fahrrad der Carl-August-Allee entlang vom Bahnhof kommend in Richtung Stadt. Als der Mann auf der abschüssigen Straße seine Geschwindigkeit verringern wollte und abbremste, kam er ins Schlingern und stürzte. Da er ohne Helm unterwegs war, zog er sich eine Verletzung am Kopf zu, welche im Klinikum behandelt werden musste.

In Garten eingebrochen

Bereits zum wiederholten Mal brachen Unbekannte in einen Garten in Kranichfeld ein. Durch Zerstören des Zauns verschafften sich der oder die Täter Zutritt zum Grundstück. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt.

Ohne Führerschein

Während einer anderen polizeilichen Maßnahme kam den Polizisten in einem VW ein Mann entgegen, von dem sie wussten, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er wurde angehalten und kontrolliert. Der Verdacht bestätigte sich. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, sein Autoschlüssel sichergestellt.

Geklaut

Ein 14-jähriger Weimarer wurde gestern beim Ladendiebstahl in einem Supermarkt erwischt. Nachdem er Getränke aus dem Regal entnahm und damit den Laden ohne zu bezahlen verließ, wurde er von Mitarbeitern des Marktes aufgehalten. Nachdem die informierten Polizisten eine Anzeige wegen Ladendiebstahls aufgenommen hatten, wurde er seinen Eltern übergeben.

Wohnungsbrand

Zu einem Wohnungsbrand wurden gestern Nachmittag Rettungskräfte alarmiert. In einer Wohnung in der Lützendorfer Straße kam es zu einem Schwelbrand im Wohnzimmer. Es wird davon ausgegangen, dass ein technischer Defekt an einem DVD-Player ursächlich für den Brandausbruch war. Ein Nachbar, der die Situation erfasste und Schlimmeres verhindern wollte, verletzte sich leicht, als er sich über den Balkon Zutritt zur Wohnung verschaffte und den Brand löschen wollte. Die Wohnungsinhaberin war nicht zu Hause.

