Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht

Apolda (ots)

Donnerstagmittag kam es in Apolda, Oststraße Höhe Friedhof zu einer seitlichen Berührung zweier PKW im Gegenverkehr. Der Fahrer eines PKW Golf hielt an der Engstelle an und ein entgegenkommender silberfarbener PKW setzte nach der Berührung beim Vorbeifahren seine Fahrt einfach fort. An beiden Fahrzeugen wurden die Außenspiegel beschädigt.

Am 14.01.2020 zwischen 10:30 und 10:45 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen in Bad Sulza, Gernstedter Straße geparkten PKW Opel Adam und verursachte einen Sachschaden von über 1.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

