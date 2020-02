Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf nach Diebstahl einer Metallabdeckung aus Riffelblech

Apolda (ots)

In der Nacht vom 30.01.2020 zum 31.01.2020 wurde in einer Firma in Apolda,

Flurstedter Marktweg, eine ca. 1,80m x 0,80m Metallabdeckung aus verzinkten

Riffelblech entwendet.

Wer kann dazu Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Apolda unter 03644-5410.

