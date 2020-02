LPI-J: Presseinformation der PI Weimar vom 05.02.2020

Landespolizeiinspektion Jena

Presseinformation der PI Weimar vom 05.02.2020

Weimar (ots)

Werkzeug geklaut

Zwei gefüllte Makita-Werkzeugkisten waren die Beute von einem oder mehreren unbekannten Dieben gestern in Gaberndorf. Während Monteure eines Möbelhauses eine Küche aufbauten, entwendeten der oder die Diebe von dem vorm Haus abgestellten Lkw die Kisten. Es handelte sich um mit Wasserwagen, Bohrsets, Akkus, Schlüssel und derlei Werkzeug gefüllte Kisten. Der genaue Wert des Beutegutes ist noch nicht bekannt.

Unter Drogen

In eine Verkehrskontrolle geriet gestern Abend gegen 21:30 Uhr der Fahrer eines Skodas in der Rießnerstraße. Der 43-jährige Fahrer war den Beamten nicht unbekannt. Es wurde ein Drogentest durchgeführt, der ein positives Ergebnis lieferte. Zur genauen Bestimmung der Konzentration im Körper wurde eine Blutentnahme angeordnet. Zudem fanden die Polizisten bei ihm und seiner weiblichen Begleitung jeweils geringe Mengen an Drogen.

Unfall

Gestern Mittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Umgehungsstraße an der Kreuzung zur Ettersburger Straße. Die Ampelanlage war aufgrund von Instandsetzungsarbeiten außer Betrieb. Ein auf der Ettersburger Straße stadtauswärtsfahrender Mann aus Weimar (53) missachtete die Vorfahrt des aus Richtung Schöndorf kommenden Fahrers eines Renaults (75). Dessen Beifahrerin wurde bei dem Aufprall leicht verletzt und ins Klinikum zur Behandlung gebracht. Der Renault musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

