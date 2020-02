Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht

Apolda

Kurz vor dem Ortseingang Zottelstedt kam der Fahrer eines PKW Hyundai von der Fahrbahn ab und fuhr frontal gegen einen Baum. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt und am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Unfallursache muss noch ermittelt werden.

Der Fahrer eines PKW Skoda beachtet nicht die Vorfahrt eines PKW VW in Apolda, Robert-Koch-Straße/Bernhardtstraße und verursachte bei dem Verkehrsunfall einen Sachschaden von ca. 1.500 Euro.

Zwischen Sonntag und Dienstag brachen unbekannte Täter ein Garagentor in Apolda, Nordstraße auf und entwendeten verschiedenen Elektro- und Kleinwerkzeuge im Wert von 500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am gestrigen Vormittag in Apolda im Bereich der Schule Am Kirschberg wurden bei einem Durchlauf von 19 Fahrzeugen bei erlaubten 30 km/h nur 2 Verstöße festgestellt.

