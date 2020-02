Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presseinformation der PI Weimar vom 04.02.2020

Weimar (ots)

Ohne Fahrerlaubnis, aber mit Drogen

In Tannroda kontrollierten gestern Mittag Beamte der PI Weimar den Fahrer eines Audi. Einen Führerschein konnte der 25-Jährige nicht vorweisen. Später stellte sich im Rahmen eines Vortestes auch noch heraus, dass er in jüngster Vergangenheit Drogen konsumiert haben muss.

In der Weimarer Brennerstraße geriet gestern Abend ein Honda in eine Verkehrskontrolle. Ein Drogentest lieferte auch bei dem 23-jährigen Fahrer ein positives Testergebnis.

Mit Bus kollidiert

Die Fahrerin eines Toyota(77) übersah gestern Nachmittag einen Bus. Just in dem Moment als die Frau in der Steubenstraße ausparkte, kam ein Linienbus, den sie übersah. In der Folge kollidierte sie leicht mit ihm. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand lediglich Sachschaden.

Busfahrer beleidigt

Weil ihm der Fahrer eines Stadtlinienbusses gestern Abend den Zutritt zum Bus verwehrt, wurde ein 47-jähriger Weimarer ausfällig. Die Argumentation, dass mit einer geöffneten Bierflasche niemand befördert werde, wollte der Mann nicht hinnehmen. Nach verbalen Ausfällen verursachte der Mann auch noch geringen Sachschaden am Bus. Der Mann hatte einen Atemalkoholwert von 1,55 Promille.

