Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ohne Führerschein, dafür unter Drogen

Eisenberg (ots)

Am gestrigen Sonntag, gegen 17:00 Uhr, wurde durch einen Zeugen ein 32-jähriger VW-Fahrer bei MC Donalds in Eisenberg gesichtet, welcher keinen gültigen Führerschein mehr hat. Die Beamten konnten den Eisenberger an seiner Wohnanschrift einer Kontrolle unterziehen. Hier bestätigte sich, dass der Mann ohne Fahrerlaubnis unterwegs gewesen ist. Ebenso führten die eingesetzten Kräfte einen Drogenschnelltest durch, welcher positiv auf Methamphetamin reagierte. Der Fahrzeugführer gab an, dass er sein Fahrzeug bald verkauft und dann nicht mehr damit fahren wird. Dies nützte ihm allerdings nichts. Er wurde zur Blutentnahme ins Klinikum gebracht. Ihn erwartet nun, neben der Anzeige wegen Fahren unter berauschenden Mitteln, auch eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

