Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbrecher von Alarmanlage verschreckt

Jena (ots)

Gegen zwei Uhr in der vergangenen Nacht wollte ein unbekannter Täter in den Kieswiesen in Jena in ein Kellerabteil eindringen. Vermutlich hatte er es auf das untergestellte E-Bike abgesehen. Womit er jedoch nicht rechnen konnte, waren die Sicherheitsvorkehrungen des Besitzers, der nämlich eine Alarmanlage verbaut hatte. Diese hat Ihren Funktionstest mit Bravour bestanden, da der Täter von seinem Handeln abließ und schnell, ohne Beute, das Weite suchte.

