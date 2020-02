Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presseinformation der PI Weimar vom 03.02.2020

Weimar (ots)

(Kraft-) Räder entwendet

Am Sonntagmorgen stellte ein Paar aus Blankenhain fest, dass in seinen Keller eingebrochen wurde. Von hier entwendete ein unbekannter Dieb ein Mountainbike im Wert von 650 Euro.

Ebenfalls gestern Vormittag stellte ein Weimarer fest, dass sein Fahrrad geklaut wurde. Das Rad war an einem Fallrohr eines Mehrfamilienhauses in der Heinrich-Heine-Straße angeschlossen. Der oder die Täter zogen die Dachrinne auseinander und entwendeten auf diese Weise das Rad.

Eine Simson S51 wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag aus einem Garten in Bad Berka entwendet. Das Metallschloss, mit dem das Moped angeschlossen war, wurde vermutlich durch den oder die Täter aufgesägt. Das Moped muss vom Tatort weggeschoben oder mit einem anderen Fahrzeug weg transportiert worden sein. Es ist derzeit nicht fahrbereit gewesen. Es handelte sich um eine grüne Simson mit schwarzen Schutzblechen. Hinweise zu allen drei Diebstählen nimmt die Polizei Weimar entgegen.

Verkehrsgeschehen

Nach einem Zeugenhinweis konnte gestern Abend in der Nähe von Lengefeld ein 29-jähriger Mann an einem BMW festgestellt werden. Er war gerade im Begriff an diesem eine Reparatur vorzunehmen. Im Rahmen der Kontrolle vor Ort wurde aber, wie schon von dem Zeugen berichtet, festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zusätzlich stellte sich dann noch heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Außerdem gehörten die Kennzeichen nicht an den BMW. So wurden mehrere Anzeigen gefertigt.

In der Ernst-Thälmann-Straße wurde der 48-jährige Fahrer eines Renaults in der vergangenen Nacht einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest mit dem Weimarer ergab einen Wert von fast 0,9 Promille. Die Weiterfahrt wurde ihm vorerst untersagt.

In der Taubacher Straße führten Beamte der PI Weimar gestern eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Es wurden neun Geschwindigkeitssünder festgestellt. Zusätzlich gab es noch fünf Kontrollaufforderungen und Mängelscheine wegen nicht mitgeführter Dokumente oder nicht vorschriftsmäßigen Fahrzeugen.

