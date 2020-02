Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht

Apolda (ots)

Ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag in Apolda, Stobraer Straße, als der Fahrer eines PKW Opel bei der Ausfahrt aus einem Grundstück auf die Straße nicht den vorfahrtsberechtigen Fahrer eines Mercedes beachtete.

Auf einem Firmengelände in Obertrebra entwendeten Unbekannte zwischen Samstag und Sonntag aus zwei Zugmaschinen ca. 175 Liter Diesel, indem sie die verschlossenen Tankdeckel aufbrachen.

Am 03.02.2020 gegen 05:25 Uhr versuchten unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in Mattstedt, Birkengasse mittels eines selbstgebauten Sprengkörpers zu öffnen. An den Inhalt gelangten die Täter nicht, aber der Automat ist nicht mehr funktionsfähig.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Wegen Notrufmissbrauch muss sich ein alkoholisierter 34-jähriger aus Apolda verantworten, welcher in der frühen Morgenstunden am Sonntag erst mehrfach den Notruf der Rettungsleitstelle ohne notrufrelevante Anliegen wählte und im Anschluss etwa 30mal den der Polizei. Ein Einsatz vor Ort ergaben keine Hinweise auf eine Notsituation.

