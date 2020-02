Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahren unter Alkoholeinfluss

Eisenberg / Camburg (ots)

Am Samstag, gegen 01:25 Uhr, führte die Polizei in der Jenaer Straße in Eisenberg eine Verkehrskontrolle durch. Dabei war ein 22-jähriger Fahrer eines PKW Audi A4 kontrolliert worden. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der junge Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,87 Promille.

Ebenfalls am Samstag, gegen 03:00 Uhr, kontrollierte die Polizei in der Schmiedehäuser Straße in Camburg eine 21-jährige Fahrerin eines PKW VW Polo. Der Verdacht, dass die Fahrzeugführerin unter Alkoholeinfluss stand bestätigte sich nach dem Atemalkoholtest, der einen Wert von 0,84 Promille ergab.

In beiden Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige erstattet.

