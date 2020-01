Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Glück im Unglück

Hermsdorf (ots)

Eine 33-jährige VW-Fahrerin befuhr am gestrigen Donnerstag die Rodaer Straße in Hermsdorf. Unmittelbar an der Bushaltestelle vor der Berufsschule lief ein 19-jähriger junger Mann, ohne auf den Verkehr zu achten, quer über die Fahrbahn. Eine Kollision konnte nicht mehr verhindert werden. Der Mann stürzte und zog sich bei dem Frontalzusammenstoß glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Er wurde ins Klinikum gebracht, am Fahrzeug entstand Sachschaden.

