Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nur das Vorderrad blieb übrig

Jena (ots)

Gestern Nachmittag wurde der Polizei erneut ein Diebstahl eines Fahrrades gemeldet. Das schwarze Cube war in einem Mehrfamilienhaus in der Drackendorfer Straße in Jena abgestellt und am vorderen Rad gesichert gewesen. Wie die Geschädigte mitteilte, sei lediglich noch ihr Vorderrad da, welches durch ein Schloss gesichert war. Wie die unbekannten Täter in das Objekt gelangten ist bisher noch nicht bekannt. Markant an dem Rad, was einen Wert von 800 Euro hat, ist der im Lenkerbereich angebrachte Korb.

