Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Essen angebrannt

Hermsdorf (ots)

Am gestrigen Mittwoch gegen 09:30 Uhr teilte die Rettungsleitstelle mit, dasseine Brandmeldeanlage in einem Mehrfamilienhaus in der Rudolf-Breitscheidstraße in Hermsdorf ausgelöst hat. Aus der Wohnung in der ersten Etage war Brandgeruch wahrnehmbar. Der Wohnungsinhaber, welcher sich nicht Zuhause befand, hatte sein Essen auf dem Herd vergessen. Sachschaden an der Wohnung ist nicht entstanden, lediglich der Herd wurde etwas in Mitleidenschaft gezogen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641-81 1504

E-Mail: Pressestelle.LPIJena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell