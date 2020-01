Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Kindergarten

Hermsdorf (ots)

In einen Kindergarten in Hermsdorf wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter stiegen über den Zaun der Einrichtung. Der auf dem Gelände befindliche Geräteschuppe wurde mit Gewalt geöffnet und aus diesem ein Makita Bohrschrauber mit Zubehör entwendet. Der Beuteschaden hat einen Wert von ca. 200 Euro.

