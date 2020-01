Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kinder von Unbekanntem angesprochen - wer kann Hinweise geben?

Eisenberg (ots)

Heute Morgen kurz vor 8.00 Uhr kam es in Eisenberg zu einem verdächtigen Ansprechen von Kindern. Betroffen waren zwei 9-jährige Mädchen der Grundschule Eisenberg-Ost, die sich auf dem Weg zur Schule befanden. Ein Mann war ihnen im Steinweg gefolgt und hatte dabei quietschende Geräusche wie mit einer Quietscheente von sich gegeben, woraufhin beide Kinder ihre Schritte beschleunigten. Der Mann zwickte eines der Mädchen in die Seite und hielt das andere am Handgelenk fest. Beiden Kindern gelang es, sich loszureißen. Als ihnen ein Mann entgegen kam, ließ der Unbekannte von weiteren Handlungen ab.

So wird er beschrieben: circa 1,75 m groß und kräftig, Glatze, bekleidet mit einer grünen Arbeitsjacke.

Wer kann weitere Hinweise zu dem Mann geben? Polizei Stadtroda, Tel. 026428-640.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell