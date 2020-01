Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brückengeländer beschädigt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eine Unfallflucht wurde gestern Mittag in Kleinebersdorf bekannt. Ein Mitarbeiter der Straßenaufsicht stellte ein beschädigtes Brückengeländer fest, allerdings fehlte vom Verursacher jede Spur. Aufgrund von Fahrzeugteilen, die noch am Unfallort vorzufinden waren, geht die Polizei davon aus, dass es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen Lkw handelte. Dieser schien aus Richtung Renthendorf gekommen zu sein und beabsichtigte nach rechts auf die Straße in Richtung Hellborn abzubiegen. Aufgrund der Spurenlage fuhr der Verursacher hierbei einen zu engen Bogen und kollidierte mit einem Anhänger oder Auflieger mit dem Geländer. Der Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

