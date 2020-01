Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beinahe Kollision mit Straßenbahn

Jena (ots)

In den gestrigen Abendstunden befuhr eine 35-jährige BMW-Fahrerin die Neugasse und beabsichtigte in die Fischergasse nach links abzubiegen. Hierbei missachtete sie die sich nähernde vorfahrtsberichtige Straßenbahn, deren Fahrer eine Gefahrenbremsung einleiten musste. Aufgrund dessen stürzte ein Fahrgast in der Bahn und verletzte sich leicht. Die Verursacherin entfernte sich, wurde aber durch vorhandenes Videomaterial bekannt und durch die Polizei ausfindig gemacht .

