Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht

Apolda (ots)

Am 28.01.2020 zwischen 09:00 und 15:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Auto einen in Apolda, Grönland geparkten grauen PKW Citroen Picasso an der rechten hinteren Seite.

Zwischen dem 27. und 28.01.2020 hebelten Unbekannte ein Garagentor in der Garagengemeinschaft August-Berger-Straße in Apolda auf. Ob und was entwendet wurde, muss noch beim Besitzer der Garage ermittelt werden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

