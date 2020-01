Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Quirla - schmerzhaftes Ende einer Faschingsveranstaltung. Zeugen gesucht!

Jena (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 26.01.2020, hatte der Rettungsdienst kurz nach 2 Uhr in Quirla alle Hände voll zu tun. Ein 44-Jähriger klagte nach einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem Heranwachsenden über starke Gesichtsschmerzen. Neben einem Nasenbeinbruch war auch der Kiefer in Mitleidenschaft gezogen, zudem die Brille zerstört worden.

Zur gleichen Zeit wurde vor dem Veranstaltungsgelände eine 19-Jährige festgestellt, die ihr Jochbein kühlte. Diese hatte zuvor, vermutlich unabsichtlich, beim Tanzen einen Schlag mit dem Ellenbogen ins Gesicht bekommen.

Ob ein 23-Jährige, welcher mit Alkoholvergiftung ebenfalls ärztlich versorgt werden musste, etwas mit dem unabsichtlichen Schlag zu tun hat, müssen die Ermittlungen zeigen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der PI Saale-Holzland zu melden, um die Sachverhalte aufklären zu können. Insbesondere geht es um den Heranwachsenden, welcher mit Jogginghose im 90er Stil bekleidet war, die Haare an den Seiten abrasiert hatte, und ca. 180 - 185 cm groß gewesen sein soll.

Für alle drei Faschingsbesucher endete die Nacht übrigens im Klinikum in Jena.

