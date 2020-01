Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung der PI Weimar vom 28.01.2020

Weimar (ots)

Auf frischer Tat erwischt

Nachdem ein Weimarer erst kein Glück hatte, kam dann auch noch Pech dazu. Während einer Streifenfahrt durch den Weimarer Süden fiel Beamten der Polizeiinspektion gestern Mittag ein Mann an einem Transporter auf, der in einem Rucksack wühlte. Die Polizisten sprachen den Mann an, welcher sich bei seinen Angaben in Widersprüche verwickelte. Sodann versuchten die Beamten die eigentlichen Bauarbeiter des Transporters in der Nähe auszumachen. Nachdem diese gefunden waren, bestätigten sie den Verdacht, der in der Luft lag. Sie kannten den Mann nicht, wohl aber den Rucksack. Der Mann gab daraufhin zu, dass er in Geldnöten stecke und den nicht abgeschlossenen Transporter als Chance sah. Der 31-jährige Weimarer wurde durchsucht, um möglicherweise schon entwendetes Beutegut wieder aufzufinden. Dies war zwar nicht der Fall, aber es wurden mehrere Messer, Tabletten sowie geringe Mengen an Drogen gefunden.

Kind angefahren

Anders erging es gestern Nachmittag einem dreijährigen Mädchen in Kranichfeld. Im Beisein der Mutter betätigte das Kind an einer Fußgängerampel an der B87 den Grünwunschtaster. Allerdings rannte sie unmittelbar nach Drücken dessen unvermittelt auf die Straße. Weder die Mutter noch das gerade vorbeifahrende Auto konnte reagieren. Der Fahrer des Seat (57) wich zwar noch leicht aus, dennoch rannte ihm das Kind seitlich ins Fahrzeug. Offensichtlich trug das Kind keine nennenswerten Verletzungen davon, wurde aber zur eingehenden Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

Böller gefunden

Während einer Verkehrskontrolle in der Schwanseestraße stellten Weimarer Polizisten gestern Abend im Kofferraum eines 19-jährigen Erfurters eine Kiste mit zwölf Böllern fest. Eine Kennzeichnung hatten diese nicht. Sie wurden sichergestellt. Gegen den Besitzer wurde ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet.

Unter Drogen

In Kranichfeld wurde in der Nacht zu heute die Fahrerin eines Skodas einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der 23-jährigen Fahrerin aus Artern verlief ein Drogentest positiv. Sie wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Das weitere Fahren eines Fahrzeuges wurde ihr vorerst untersagt.

Pkw beschädigt

Heute Morgen gegen 5:00 Uhr stellte ein Mann aus Wohlsborn fest, dass beide Pkw von ihm beschädigt wurden. Sowohl an seinem Ford als auch dem VW schlug jemand die Seitenspiegel ab. Außerdem wurden die Scheinwerfer auf einer Fahrzeugseite beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Hinweise zum Täter gibt es derzeit noch nicht.

