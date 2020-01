Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dieseldieb erwischt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein Dieseldieb konnte in der vergangenen Nacht, gegen 01:00 Uhr, in Hainspitz gestellt werden. Ein Zeuge meldete der Polizei, dass er auf dem Gelände einer Firma ein Fahrzeug festgestellt hat, in dem ein Schlauch zum Abziehen von Diesel liegt. Des Weiteren stand vor Ort ein Kanister mit Diesel. Als die Beamten vor Ort eintrafen, bestätigten sich die Wahrnehmungen des Zeugen. Wenige Augenblicke später kam auch der Nutzer des Fahrzeuges hinzu und räumte ein, dass er bereits ca.35 Liter Diesel aus dem Tank eines Lkw mittels des Schlauches abgezapft und in sein Fahrzeug umgefüllt habe. Während der Tathandlung wurde der 29-Jährige von dem Zeugen gestört und er versteckte sich bis zum Eintreffen der Beamten. Dann holte ihn sein schlechtes Gewissen ein und er stellte sich der Polizei. Der Anzeige wegen Diebstahl kann er trotz gezeigter Reue nicht umgehen.

