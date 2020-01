Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Parkscheinautomat gesprengt

Jena (ots)

Am gestrigen Montag wurde bekannt, dass Unbekannte versuchten einen Parkscheinautomaten in der Häckelstraße in Jena aufzusprengen. Durch eine Fehlerauslesung konnte die Tatzeit auf den 26.01.2020, zwischen 12:00Uhr bis 13:09 Uhr eingegrenzt werden. Wie die Täter die Detonation herbeiführten, ist bisher noch nicht bekannt. Am Ausgabeschacht des Automaten entstand Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum versuchten Diebstahl im besonders schweren Fall aufgenommen.

