Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presseinformation der PI Weimar vom 27.01.2020

Weimar (ots)

Unter Alkohol I

Während einer allgemeinen Verkehrskontrolle gestern Vormittag in der Marcel-Paul-Straße konnten die Polizeibeamten bei dem 32-jährigen Fahrer eines Fords Alkoholgeruch feststellen. Eine Kontrolle dahingehend ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Schlägerei

Am frühen Sonntagabend kam es in einem Getränkehandel in Weimar West zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Der 43-jährige Täter war gemeinsam mit dem 59-jährigen späteren Opfer da. Aus bisher noch nicht geklärter Ursache gerieten beide in Streit. Diese verbale Auseinandersetzung endete mit einem Faustschlag ins Gesicht. Neben der aufgeplatzten Lippe trug der Mann vom folgenden Sturz noch eine Kopfplatzwunde davon. Er wurde ins Krankenhaus verbracht. Der Täter hatte einen Atemalkoholwert von über 3 Promille.

Nicht aufgepasst

An der Kreuzung Steubenstraße / Gropiusstraße kam es gestern Abend zu einem Unfall. Ein 36-jähriger VW-Fahrer stand vor einer Mercedes-Fahrerin an der roten Ampel. Die 52-jährige Weimarerin passte nicht auf, nahm den Fuß von der Bremse und rollte so gegen den vor ihr wartenden VW. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Unter Alkohol II

Als der Fahrer eines VW gestern kurz vor 23:00 Uhr in Kranichfeld ein Polizeiwagen erblickte, wendete er prompt und fuhr eiligst davon. Mit dem Verdacht, dass der Fahrer dieses Fahrmanöver nicht ohne Grund darlegte, folgten die Beamten ihm. Aber erst außerhalb der Ortslage auf einer Wiese hielt der Mann an. Der Grund für sein Wegfahren war schnell geklärt: der 43-jährige pustete fast 1,1 Promille.

