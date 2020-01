Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehrere Unfallfluchten in einer Nacht in Kahla

Kahla (ots)

In der Nacht vom 24.01.2020 auf den 25.01.2020 kam es in Kahla zu zwei Unfallfluchten. Ein über Nacht auf dem Parkplatz eines Sonderpostenbaumarktes in der Christian- Eckardt- Straße in Kahla abgestellter Transporter wurde auf der Beifahrerseite nicht unerheblich beschädigt. Auch in der Gabelsbergerstraße in Kahla kam es in der Nacht zur Beschädigung eines Fahrzeuges. Hier wurde ein ordnungsgemäß geparkter Pkw am seitlichen Heckbereich beschädigt. Die Polizei bittet zu beiden Unfallfluchten um Zeugenhinweise. Wer hat in diesem Zusammenhang in der Nacht vom 24.01.2020 auf den 25.01.2020 im Bereich der Christian- Eckardt- Straße und der Gabelsbergerstraße in Kahla Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Saale- Holzland unter 036428 - 640.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Saale-Holzland

Telefon: 036428 640

E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell