Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dieseldiebstahl von Baustelle

Lehesten (ots)

Bisher unbekannte Täter drangen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf das Gelände einer Baustelle zwischen Lehesten und Nerkewitz ein. Dort wurde ein Bauwagen und der Tankdeckel eines Notstromaggregates aufgebrochen, sowie der Tank eines Baggers geöffnet. Insgesamt wurden 460 Liter Diesel und mehrere Elektrowerkzeuge entwendet. Da Täter mit einem Fahrzeug vor Ort gewesen sein müssen, bittet die Polizei um Hinweise. Wer hat in der Nacht vom 23.01.2020 auf den 24.01.2020 im Bereich der Baustelle zwischen Nerkewitz und Lehesten Personen oder Fahrzeuge festgestellt? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Saale- Holzland unter 036428 - 640.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Saale-Holzland

Telefon: 036428 640

E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell