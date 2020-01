Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung 24.01.2020-26.01.2020

Jena (ots)

Räuberischer Diebstahl Am Freitagabend wurde eine männliche Person imREWE-Markt am Salvador-Allende-Platzbei einem Ladendiebstahl erwischt. Dem Diebgelang eszu flüchten, nachdem er eine Angestellte im Gerangel zur Seite stieß,um so seine Beute sichern. Jedoch ließ der Dieb (s)einen Koffer zurück. Die Ermittlungen laufen hierzu laufen noch.

Kellereinbrüche In der Nacht vom Freitag zum Samstag ereigneten sich mehrere Kellereinbrüche in der Camburger Straße und im Spitzweidenweg. Entwendet wurden u.a.Fahrräder und ein Luftgewehr. Hinweise bitte an die Polizei Jena unter Telefon 03641-810.

Personenkontrollen Am Wochenende führte die Polizei erneut Verkehrs-und Personenkontrollen durch. Dabei wurden mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt und angezeigt.

Betrunkener Autofahrer Am späten Samstagabend wurde am Fürstengraben ein männlicher 29-jähriger Autofahrer aufgrund seiner auffälligen Fahrweise kontrolliert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,57 Promille.

Brennender Pkw In der Nacht zum Sonntag wurde versucht ein Pkw am Ernst-Abbe-Platz anzuzünden. Das Feuer konnte jedoch zeitnah gelöscht werden. Die Ermittlung hinsichtlich der vorsätzlichen Brandstiftung laufen. Hinweise bitte an die Polizei Jena unter Telefon 03641-810.

