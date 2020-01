Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 39 Jahre alter Opel-Fahrer fuhr am Donnerstag gegen 15.45 Uhr in Hainspitz aus einem Firmengrundstück mit der Absicht, in Richtung Jena zu fahren. Dabei übersah er eine Autofahrerin, die aus Richtung Eisenberg kam. Beim Zusammenstoß wurde die Frau verletzt. Sie kam ins Krankenhaus. An beiden Autos entstand Sachschaden.

Heute Morgen wurde ein Einbruch auf einer Baustelle bei Altengönna gemeldet. Bisher unbekannte Täter hatten den Bauzaun gewaltsam geöffnet. Aus dem Bauwagen fehlen Bekleidung, Getränke und Elektrowerkzeug. Des Weiteren haben die Täter das Tankschloss zum Notstromaggregat aufgebrochen und 80 l Diesel abgezapft. Weitere 160 l fehlen aus dem Tank eines Baggers.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell