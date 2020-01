LPI-J: Presseinformation der PI Weimar vom 24.01.2020

Landespolizeiinspektion Jena

Diebesgut aufgefunden

Ein im Oktober aus einer Garage in Apolda entwendetes Motorrad wurde gestern in Obergrunstedt aufgefunden. Die genauen Umstände werden derzeit ermittelt. Mitte Januar kam es zu einem Diebstahl aus einem Garten in den Mattstedter Weiden. U.a. wurde hier ein Notstromaggregat entwendet, was der Besitzer in einem anderen Garten wieder entdeckt hat. Der Gartenbesitzer gab an, dass er dieses günstig von einem Bekannten erworben hat. Das Aggregat wurde an seinen Eigentümer wieder heraus gegeben.

Brand

Zu einem Brand kam es gestern Abend gegen 20:00 Uhr im Bad Berkaer Ortsteil München. Ein Gebäude, das ehemalige Heizhaus, der alten Sophienheilstätten brannte. In dem Gebäude selbst befand sich nur noch Bauschutt. Nichts desto trotz geht der Eigentümer von einem Schaden in Höhe von ca. 40.000 Euro aus. Erst nach Mitternacht konnten die eingesetzten Feuerwehren ihre Arbeit vor Ort beenden. Die Brandursache ist noch unklar. Brandstiftung kann aber nicht ausgeschlossen werden, zumal kurz nach Ausbruch des Brandes ein Fahrzeug mit mehreren Personen gesehen wurde. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Weimar entgegen.

Garten- und Garageneinbrüche

Der 56-jährige Eigentümer eines Kleingartens An der Klinge meldete gestern den Einbruch in seinen Garten. Im Verlauf der letzten zwei Wochen betraten Unbekannte widerrechtlich das Grundstück und brachen hier Laube und Schuppen auf. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten der oder die Täter mehrere Werkzeuge samt Ladegeräte im Wert von etwa 1.600 Euro. Ebenfalls gestern zeigte ein 58-jähriger Weimarer den Aufbruch mehrerer Garagen in der Schwanseestraße an. Wie die Polizei vor Ort feststellte, wurden zwei Garagen aufgebrochen, bei einer Dritten wurde es versucht. Ob und was entwendet wurde, muss noch geprüft werden.

E-Bikes - Objekt der Begierde

Aus dem Herdergarten entwendeten mindestens drei unbekannte männliche Personen gestern Abend gegen 22:30 Uhr zwei E-Bikes. Die Räder waren in dem verschlossenen Garten unter einem Unterstand abgestellt. Auch ein extra Fahrradschloss hinderte die Täter nicht an ihrem Vorhaben. Als die Eigentümerin eines der Räder den Garten betrat, bemerkte sie dort die drei Männer. Einer von ihnen flüchtete über den angrenzenden Hof der Volkshochschule, die beiden anderen vermutlich durch das Tor zum Herderplatz. Der Wert der Räder der Markte Ghost beläuft sich auf insgesamt 6.000 Euro.

