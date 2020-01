LPI-J: Pressebericht

Landespolizeiinspektion Jena

In einer Linkskurve zwischen Eckolstädt und Wormstedt verliert am gestrigen Abend der Fahrer eines PKW Lancia die Kontrolle über sein Fahrzeug, schleudert zweimal rechts und links von Graben zu Graben und kommt schließlich an einem Verkehrsschild zum Stehen. Dabei wird der Motor aus dem Fahrzeug geschleudert. Die Straße musste für fast zwei Stunden voll gesperrt werden. Der Fahrer wird dabei nur leicht verletzt. Ein Alkohol- und Drogentest verliefen positiv. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Ein Sachschaden von 1.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall in Apolda, Budapester Straße, als der Fahrer eines PKW beim Einparken niesen musste, dadurch von der Kupplung rutschte und auf das vor seinem Fahrzeug stehende Auto auffuhr.

Zwischen dem 15. und 23.01.2020 versuchten unbekannte Täter ein Garagentor in Apolda, An der Karlsquelle zu öffnen, was jedoch nicht gelang. Es entstand nur Sachschaden am Schließzylinder und der Drückergarnitur des Tores.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

