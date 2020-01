Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht

Apolda (ots)

Der Fahrer eines PKW Passat rutschte am gestrigen Tag von der Kupplung seines Fahrzeuges und fuhr dadurch auf einem vor seinem Fahrzeug an einer Lichtsignalanlage in Niederroßla haltenden PKW VW Caddy. Dabei entstand ein Sachschaden von 3.000 Euro.

Der Fahrer eines LKW beachtete nicht die Vorfahrt eines PKW Jeep in Kromsdorf, Weimarische Straße und verursachte bei dem Verkehrsunfall einen Sachschaden von über 6.000 Euro. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Am Mittwochabend wurde durch die Polizei ein Elektroroller ohne Versicherungskennzeichen in Apolda, Niemöllerstraße festgestellt, dessen Fahrer dazu noch unter Einfluss berauschender Mittel stand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell