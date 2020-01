Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 22.01.2020

Weimar (ots)

Brand

Auf einem abgelegenen Grundstück in Tannroda geriet gestern Abend ein Metallcontainer mit Hausrat in Brand. Der Grundstückseigentümer konnte den Brand selbstständig löschen. Es entstand lediglich geringer Sachschaden an dem Container. Nachdem der Bewohner (35) aber ein aufgebrochenes Tor zum Grundstück feststellte, informierte er die Polizei über den Vorfall.

E-Bike gestohlen

Ein 31-jähriger Bad Berkaer schloss sein E-Bike vor einem Supermarkt an, um seine Einkäufe zu erledigen. Als er den Markt verlassen hatte, stellte er das Fehlen seines Rades fest. Der Wert des gerade neu erstandenen E-Bikes lag bei 2.700 Euro. Zeugen, die Angaben zu Sache machen können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Der Diebstahl ereignete sich am Montagabend gegen 18:00 Uhr am Rewe-Markt.

Von Hund gebissen

Gestern Nachmittag wurde in einem Mehrfamilienhaus in der F.-Freiligrath-Straße ein 5-Jähriger von einem Schäferhund-Labrador-Mix gebissen. Als die Familie vor ihrer Wohnung stand, kam der Hund aus dem Hinterhof ins Haus und biss sofort das Kind. Der Junge erlitt Bissverletzungen am Gesäß und an einem Bein, die ärztlich versorgt wurden. Der Hundebesitzer indes räumte ein, dass er nicht mehr Herr über das Tier ist, weswegen der Hund an das Tierheim übergeben wurde.

Scheinwerfer entwendet

Gestern Vormittag stellte der Halter (22) eines VW in Hayn fest, dass sich Unbekannte an seinem Auto zu schaffen gemacht haben. Auf noch unbekannte Weise wurden die Nebelscheinwerfer des Autos aus der Halterung gebrochen und entwendet. Der entstandene Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf ca. 300 Euro, während die Scheinwerfer an sich ungefähr 200 Euro wert waren.

Verkehrskontrollen

Beamte der PI Weimar führten im gestrigen Tagesverlauf mehrere Verkehrskontrollen durch. So wurden bei einer Tempo-Kontrolle in Mellingen sieben Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Der Höchstwert bei den vor Ort erlaubten 50 km/h lag bei 72 km/h. Auch in der Dürrenbacher Hütte führten die Beamten eine Geschwindigkeitsmessung durch. Hier wurden zehn Temposünder festgestellt. In der Lützendorfer Straße wurde gestern Vormittag gegen 9:30 Uhr der Fahrer eines VW einer Kontrolle unterzogen. Gleich zu Beginn räumte der 19-jährige Ronneburger ein, dass er derzeit aufgrund verschiedener Verkehrsverstöße keinen Führerschein hat. Nun kommt auch noch eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis hinzu. In Blankenhain kam es gegen 11:00 Uhr zur Kontrolle eines Opel. Bei dem 32-jährigen Fahrer wurde in einem Test die Einnahme von Drogen nachgewiesen. Art und Konzentration wird die Auswertung des Blutergebnisses ergeben. In Kranichfeld kontrollierten die Beamten gegen 12:30 Uhr einen Mofa-Fahrer aus Neckeroda. Bei ihm führten die Polizisten aufgrund des Alkoholgeruches einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Auch der Mann musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell