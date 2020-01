LPI-J: Meldungen aus Jena

Landespolizeiinspektion Jena

Zu mehreren Kellereinbrüchen kam es im Laufe des gestrigen Tages in Jena. In der Leipzigerstraße und in der Tieckstraße waren jeweils zwei Keller aufgebrochen. Die unbekannten Täter gingen hierbei immer ähnlich vor. Sie verschafften sich Zutritt zu den Mehrfamilienhäusern und durchtrennten die Vorhängeschlösser der Kellerabteile. Die Täter nahmen eine Tüte mit Wanderschuhen mit, welche allerdings unweit wieder abgestellt wurden. Weiterhin wurde aus einem anderen Keller eine JBL Box im Wert von 150 Euro entwendet. Ob weitere Beute gemacht wurde, muss noch ermittelt werden.

Ein 46-jähriger Opelfahrer wurde am Dienstagabend in der Anna-Siemsen-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei schlug ein Drogentest positiv auf Methamphetamin (Crystal) an. Mit ihm wurde im Klinikum eine Blutentnahme durchgeführt, weiterhin erwartet ihn nun eine Anzeige.

