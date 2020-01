Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Frontalzusammenstoß

Stadtroda (ots)

In Stadtroda kam es gestern Mittag zu einem Frontalzusammenstoß von zwei Pkw. Eine 63-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die August-Bebel-Straße in Richtung Breiter Weg. An Bord war noch ihr kleiner Vierbeiner, der sie scheinbar so sehr ablenkte, dass sie das Lenkrad nach links verriss und in den Gegenverkehr kam. Hier stieß sie frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Bei dem Unfall wurde die Verursacherin verletzt und kam zur weiteren medizinischen Betreuung ins Krankenhaus. Ihr Vierbeiner konnte unbeschadet an Verwandte übergeben werden und auch dem Fahrzeugführer im entgegenkommenden Pkw ist glücklicherweise nichts zugestoßen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641-81 1504

E-Mail: Pressestelle.LPIJena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell