LPI-J: Pressebericht

Ein Sachschaden von über 1.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall in Apolda, Bremer Straße. Der Fahrer eines PKW Opel hielt mit seinem Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand, worauf hin ihn der Fahrer eines LKW überholen wollte und dabei den Seitenabstand zu dem PKW falsch einschätze.

Der Fahrer eines LKW beachtete nicht die Vorfahrt eines PKW Skoda in Auerstedt und verursachte einen Sachschaden von über 6.000 Euro. Der PKW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Zu wenig Seitenabstand hielt der Fahrer eines PKW Opel bei einem Überholvorgang zwischen Oberndorf und Sulzbach und streifte dabei einen PKW VW. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von 3.000 Euro.

Die Fahrerin eines PKW Audi befuhr nach ersten Erkenntnissen gegen 17:30 Uhr die Kreuzung Erfurter Straße/H.-Heine Straße in Apolda bei Rot und es kam zum Zusammenstoß mit einem Mopedfahrer. Dieser wurde dabei verletzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden.

Zwischen dem 14.12.2019 und 21.01.2020 brachen Unbekannte einen Keller in Apolda, E.-Thälmann-Ring 63 auf und entwendeten einen blauen Handwagen (Klaufix).

Gegen 18:55 Uhr des gestrigen Tages versuchten unbekannte Täter den Fahrkartenautomaten am Bahnhof in Apolda (vermutlich mit einem Böller) aufzusprengen. Sie gelangten nicht an den Inhalt, verursachten aber einen Sachschaden von ca. 500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

