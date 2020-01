Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nachtrag zum Handydiebstahl im Paketverteilerzentrum

Weimar (ots)

Der seit 14.01.2020 in Untersuchungshaft sitzende 24-jährige Bulgare, der bei einem Paketlieferdienst des Diebstahls von mehreren Smartphones überführt wurde, wurde heute dem Richter vorgeführt. In einem sog. beschleunigten Verfahren vor dem Amtsgericht Weimar wurde der Mann zu einer empfindlichen Geldstrafe verurteilt. Das Urteil von 120 Tagessätzen lag sogar über dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Glimpflich mit der Geldstrafe kam der Mann davon, weil er bisher polizeilich noch nicht in Erscheinung getreten ist.

